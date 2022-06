Ewige Suche

Kürzlich erzählte mir Feuerwehrkommandant Walter Leschinski bei einem Einsatz, dass es einfacher gewesen wäre, den Brandort zu finden, wenn eine Hausnummer zu erkennen gewesen wäre. Dieses Lied können nicht nur alle Feuerwehrleute singen, sondern auch Sanitäter und Notärzte sowie Postzusteller, Paketboten und Mitarbeiter sämtlicher Lieferdienste. Oft fehlen nicht nur Hausnummern. Häufig ist es so, dass die Adresse in der einen Straße ist, der Eingang aber in einer anderen um die Ecke. Der Weg dorthin kann manchmal sehr lang sein. Ich kenne das aus eigener Erfahrung.

Ausgeprägt ist dieses Phänomen im Schwetzinger Wohngebiet Schälzig, das auch nach über 25 Jahren Existenz ein Horror für all diese genannten Berufsgruppen sein muss. Noch heute weigern sich Vereinsmitarbeiter, dort Briefe für Mitglieder auszutragen oder die Hausbesuche bei der Nikolausgruppe zu machen – trotz Navigationssystemen, die vermutlich häufiger Fehlermeldungen abgeben.

Wer wohl damals diese Planung gemacht hat?