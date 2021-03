In der Bismarckstraße zeichnet sich derzeit die nächste innerstädtische Großbaustelle ab. Vor einigen Tagen fand dort auf dem Areal der alten Schlosserei Schilling der sogenannte erste „Baggerbiss“ statt, der symbolisch den kompletten Abriss der alten Baulichkeiten einleitete. Die Produktion im früheren Schlossereibetrieb wurde bereits vor einigen Jahren eingestellt und das Gelände zwischenzeitlich an das Unternehmen SVD – Invest GmbH Schwetzingen veräußert.

Die Familie Schilling hatte den Betrieb nach seiner Öffnung im Jahr 1888 in der vierten Generation als Meisterbetrieb geführt. Am 1. August 2016 übergab Bernhard Schilling, der langjährige Geschäftsführer und Inhaber der Firma Schilling Metall GmbH, die Geschäftsführung und das Eigentum an seinem Familienbetrieb an Teofanis Polichroniadis-Fleig.

Erstes Haus in der Straße

Etliche der heute noch erhaltenen, weitläufigen Gebäudeteile sind bereits über 100 Jahre alt. „Das kombinierte Wohn- und Geschäftshaus war in der Zeit um 1870 das erste Haus, das in der Bismarckstraße gebaut wurde“, erinnert sich der letzte Betreiber, Schlossermeister Bernhard Schilling, an Gespräche mit seinem Vater.

Das Unternehmen SVD – Invest hat nach ihrem letzten Großprojekt, dem „Grünen Baum“ am Schlossplatz, nun in der Bismarckstraße dieses weitere sehr ambitionierte Bauprojekt im Blick.

Das frühere Wohnhaus mit Ladengeschäft an der Bismarckstraße 24 die breite Toreinfahrt, Bürotrakt, Lager, die große Hoffläche und drei große Werkstatthallen bieten viel Platz für einen weitläufigen Wohnhauskomplex mit modern ausgerichteten Innenstadtwohnungen.

Neue Aufteilung steht nicht fest

Über die genaue Anzahl und Größe der Wohneinheiten können derzeit vom Bauherr und Eigentümer noch keine exakten Angaben gemacht werden. Interessant und sicherlich auch vorteilhaft für die Baugestaltung ist bestimmt auch die Tatsache, dass das Grundstück in den Bereichen der Bismarckstraße 24, ebenso wie auch in der Marstallstraße 35, mit zwei separaten Zugängen ausgestattet ist.