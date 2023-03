Exhibitionist in Wiesloch geschnappt

Wiesloch. Im "neuen Sträßel" in Wiesloch hat am Donnerstagmorgen eine 39-jährige Frau einen Exibitionisten, welchen sie bereits im Februar angezeigt hatte, wiedererekannt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten direkt verständigt und konnten den Täter festnehmen. Bei der Suche im Februar hatte sich der Mann noch vor Eintreffen der Beamten entfernt, heißt es weiter in einer Pressemitteilung.

Die Kriminalpolizei Heidelberg führe nun die weiteren Ermittlungen gegen den 18-jährigen Mann wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen. Er wurde außerdem erkennungsdienstlich behandelt, so die Polizei.