Exkursion und Einsatz

Die Binnendünen des Naturschutzgebiets (NSG) Hirschacker stellen einen einzigartigen Lebensraum in unserer Region dar. Mitglieder des Naturschutzbundes (Nabu) stellen auf einer rund 90-minütigen Exkursion die Entstehungsgeschichte und die extremen klimatischen Bedingungen für Tiere und Pflanzen vor. Die Teilnehmer lernen auch eine Vielzahl der botanischen Besonderheiten des Gebietes kennen.

Ziel der Exkursion soll aber auch eine Information der Bevölkerung über die Gefährdung des Lebensraums „Binnendüne“ und die für dessen Schutz errichtete Besucherleiteinrichtung sein. Treffpunkt ist am Mittwoch, 22. Juni, um 19 Uhr auf dem Parkplatz am NSG Hirschacker an der Friedrichsfelder Landstraße.

Zudem findet am Samstag, 25.Juni, von 10 bis 13 Uhr ein öffentlicher Arbeitseinsatz im NSG statt. Die Exkursion ist auf 20, der Arbeitseinsatz auf zehn Teilnehmer begrenzt. Anmeldung per E-Mail an nabu–rno@onlinehome.de. Weitere Infos gibt es unter Telefon 06224/8 28 75 68. Weitere Exkursionstermine sind am 1. und 22. Juli, je 19 Uhr. nabu