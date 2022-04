Exkursion zu Binnendünen

Die Binnendünen des Naturschutzgebiets (NSG) Hirschacker bei Schwetzingen stellen einen einzigartigen Lebensraum dar (wir berichteten). Der größtenteils aus Sand bestehende Untergrund beherbergt eine an extreme Lebensbedingungen angepasste Flora und Fauna. Auf einer 90-minütigen Exkursion an diesem Samstag, 30. April, werden die Entstehungsgeschichte der Binnendünen und die klimatischen Bedingungen für Tiere und Pflanzen erläutert. Veranstalter ist der regionale Naturschutzbund (Nabu).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Teilnehmer lernen zudem eine Vielzahl der botanischen Besonderheiten des Gebietes kennen, etwa Zypressen-Wolfsmilch (Foto). Ziel der Exkursion soll auch eine Information der Bevölkerung über die Gefährdung des Lebensraums „Binnendüne“ und die für dessen Schutz errichtete Besucherleiteinrichtung sein. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz am NSG Hirschacker an der Friedrichsfelder Landstraße zwischen Schwetzingen und Mannheim-Friedrichsfeld. Die Exkursion ist auf 20 Teilnehmer begrenzt. Um Anmeldung per E-Mail an NABU_RNO@onlinehome.de wird gebeten. Weitere Infos gibt es unter 06224/8 28 75 68. zg/Bild: Nabu/Jendrysik

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2