Experimentiernachmittag in Schwetzingen: Nachhaltigkeit – zum Basteln

Schwetzingen. Zum zweiten Mal konnten Kinder in der Stadtbibliothek Schwetzingen an einem spannenden Experimentiernachmittag teilnehmen, an dem ihnen gezeigt wurde, wie Wind, Sonne und Wasser zur Energiegewinnung nutzbar gemacht werden können. So wurden unter anderem fleißig kleine Wind- und Wasserräder gebastelt oder solarbetriebene Fahrzeuge zusammengebaut. Neu waren die Schwerpunkte Upcycling und Abfallvermeidung. Das Projekt, das von Mitarbeiterinnen der Klimaschutz- und Energieberatungsagentur Heidelberg (Kliba) geleitet wurde und das mit Unterstützung der Stadt Schwetzingen stattfand, stieß auf Begeisterung.

Die Kinder, meist zwischen acht und elf Jahren, konnten letzte Woche das machen, was sie in der Regel sehr gerne tun: basteln. Mit viel Freude waren sie bei der Sache – kein Wunder, ging es doch um ein äußerst spannendes Thema. So wurde durch praktische Beispiele an verschiedenen Stationen und anhand von Erläuterungen spielerisch ein Bewusstsein für die Möglichkeiten geschaffen, die erneuerbare Energien bieten. Dabei verbanden die Mädchen und Jungen unter den wachsamen Augen von Jessica Fernau und ihrer Kliba-Kollegin Paula Syre kleine Elektromotoren mit Rädern und einem Mini-Photovoltaikmodul, um so solarbetriebene Fahrzeuge oder Windräder herzustellen.

An einem anderen Tisch konnten Wasserräder aus Zahnstochern, leeren Teelichtschälchen und Korkstückchen gebaut werden, die nach der Fertigstellung unter fließendem Wasser getestet wurden. Beliebt war auch die mit einem Generator verbundene Handkurbel, bei der mit Muskelkraft Strom erzeugt und so eine Glühbirne zum Leuchten gebracht wurde.

Müllvermeidung und Upcycling waren weitere wichtige Schlagworte für eine nachhaltigere Zukunft. Auch diese Themen fanden verstärkt Berücksichtigung – sehr zur Freude der kleinen Besucher. Zwischen Bücherregalen wurden dank des Einsatzes von Bienenwachs, einem Hauch Kokosfett und eines Bügeleisens, Baumwolltücher in natürliches Verpackungsmaterial verwandelt. Dies eine nachhaltige und wiederverwendbare Alternative zur Frischhaltefolie, zum Beispiel zum hygienischen Verpacken des Pausenbrotes. Material, das in der Regel im Müll landet, fand neue Verwendung: Bibliotheksazubi Jan Baier bastelte mit den jungen Teilnehmern Geldbörsen aus alten Getränkepackungen. Auch die Schwetzinger Klimaschutzmanagerin, Maike Berkemeier, betreute mit viel Freude eine Station, an der aus leeren Teelichtformen, Zahnstochern und Korkteilchen die Wasserräder hergestellt wurden. Begeistert zeigten auch Bibliotheksleiterin Katja Breitenbücher und ihre Stellvertreterin Eva Löwe an einem weiteren Tisch den Kindern, wie Nachhaltigkeit funktioniert.

Marius Eichhorn (8) meinte: „Ich hab schon fast alle Stationen durch. Den Geldbeutel, den ich gebastelt habe, werde ich ab sofort immer verwenden.“ Und Luise (8) aus dem Hirschacker berichtete: „Das war eine tolle Überraschung, dass wir hierher gegangen sind. Das macht total Spaß.“ Jessica Fernau von der Kliba meinte, dass es bemerkenswert sei, dass die Kinder schon einiges über erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit wüssten. Toll sei auch, wie begeistert sie mitmachten. „Wir kommen sehr gerne wieder her“, betonte sie. Stadtbibliotheksleiterin Katja Breitenbücher, am Bügeleisen an der Bienenwachstuch-Station, teilte mit: „Es ist eine wirklich schöne Aktion. Es freut uns sehr, dass sie wieder so gut ankommt.“