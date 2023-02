Experten beraten in Schwetzingen nachhaltige Energie im Handwerk

Schwetzingen. Steigende Energiepreise stellen das regionale Handwerk vor neue Herausforderungen. Um Betriebe rund um das Thema zu unterstützen, lädt die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald in Zusammenarbeit mit der Stadt Schwetzingen, der Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis und der Steuerkanzlei Wangler & Partner am Dienstag, 14. Februar, um 17.30 Uhr zur Informationsveranstaltung mit dem Titel „Nachhaltige Energie im Handwerk – Photovoltaik und E-Mobilität“ ein. Veranstaltungsort ist der große Sitzungssaal des Schwetzinger Rathauses in der Hebelstraße 1.

„Die Bereiche Photovoltaik und E-Mobilität betreffen so gut wie jeden Betrieb“, sagt Claudia Joerg, Bereichsleiterin Umwelt und Technologie bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Vor diesem Hintergrund sind fundierte und unabhängige Informationen wichtig für künftige Entscheidungen.“ Viele Handwerksbetriebe wollen rationell arbeiten und sich für die Umwelt engagieren, müssen jedoch auch die aktuellen Energiepreise im Bemühen um Wirtschaftlichkeit und Erfolg im Auge behalten.

Bei der Informationsveranstaltung referiert Philip Habel zum Thema „Photovoltaik für Unternehmen“, Sonja Grabarczyk und Philipp Straßer zum Bereich „Elektromobilität und Ladeinfrastruktur im Handwerk“. Die steuerliche Betrachtung von PV-Anlagen und E-Mobilität übernimmt Maximilian Wangler.

Informationen erteilt Claudia Joerg, Telefon 0621/ 18002151, E-Mail claudia.joerg@hwk-mannheim.de. Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 7. Februar per E-Mail unter wirtschaftsfoerderung@hwk-mannheim.de erforderlich. zg