Expertin unterstützt bei der Berufswahl

Mirjam Knemöller ist Berufsberaterin der Agentur für Arbeit in der Region. Sie möchte die Jugendlichen der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule auch in Zeiten der Pandemie bei ihrer Berufswahl unterstützen. Da aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen die Präsenz an der Schule zurückgefahren werden musste, bietet sie die persönliche individuelle Berufsberatung per Telefon oder auch per Videoberatung an.

Schüler und deren Eltern können sich mit allen Fragen rund um das Thema Berufsorientierung an Mirjam Knemöller wenden. Sie arbeitet an der Schule gemeinsam mit den Lehrern und den SÜM-Mitarbeitern zusammen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mirjam Knemöller weiß viele Betriebe, die Ausbildungsplätze stellen. © Knemöller

Es gibt für Schulabgänger 2021 noch immer viele freie Ausbildungsstellen und „es ist nie zu spät“, so Mirjam Knemöller. Viele Betriebe werden trotz Pandemie ausbilden. Sie möchten ihren dringend notwendigen Nachwuchs sichern, vor allem im Gesundheitsbereich und im Handwerk. Aber auch in vielen anderen Branchen werden Fachkräfte gebraucht. Wer kennt beispielsweise schon den neuen Beruf Kaufmann oder -frau E-Commerce?

„Es lohnt sich also auch für Unentschlossene. Wer sich jetzt dahinterklemmt, Motivation zeigt, sich mit seiner Berufswahl auseinandersetzt, hat grundsätzlich gute Chancen auf eine Ausbildungsstelle bis zum Herbst. Bei der Vermittlung von Ausbildungsstellen hilft auch die Berufsberatung mittels Zusendung von passenden Ausbildungsadressen“, so die Expertin.

Beratung auch wieder vor Ort

Für einen praktischen Einblick steigen aktuell die Möglichkeiten sowie die Bereitschaft vieler Betriebe, Praktika wieder verstärkt anzubieten. Neben Praktika gibt es auch weitere Möglichkeiten, sich mit dem Thema Berufswahl auseinanderzusetzen. So können beispielsweise Berufswahltests ( „Berufeentdecker“ oder „Check-U“, www.planet-beruf.de) den Schülern Rückmeldungen zu eigenen Interessen und Stärken geben und dabei helfen, passende Berufe herauszufiltern. Ein Podcast der Berufsberatung Heidelberg informiert ebenfalls über Themen der Berufswahl (https://soundcloud.com/berufsberatung-hd).

Die Berufsberatung Heidelberg/Schwetzingen hat inzwischen eine Hotline eingerichtet: 06221/524-777. Mirjam Knemöller ist zudem unter der E-Mail heidelberg.berufsberatung@arbeitsagentur.de zu erreichen. Die persönliche Sprechstunde der Berufsberatung Heidelberg soll in den Pfingstferien im Haus der Agentur für Arbeit, Heidelberg, Kaiserstaße 69-71, zwischen 13 und 16 Uhr wieder starten – unter Einhaltung aller Hygieneregeln. zg

