Es sind nur noch wenige Tage bis zur Landtagswahl. Die heiße Phase steht an, doch wirklich zu spüren ist sie nicht. Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor, der dem CDU-Landtagskandidaten Andreas Sturm bei einer Online-Diskussion beisprang, zündete kein echtes Wahlkampffeuer. Das Coronavirus steht diesem Ritual wahrlich quer im Weg. Was nicht bedeutet, dass Amthor mit seinen Überzeugungen groß hinterm Berg hielt und durchaus klare Worte fand.

AdUnit urban-intext1

Im Gespräch mit Sturm stellte er unmissverständlich klar, dass er zum Wohle des Landes nicht bereit sei, den Extremisten von rechts und links das Feld zu überlassen. Ganz im Gegenteil, die CDU sei die einzige Partei mit „einem 360-Grad-Radar für Extremismus“ jeglicher Couleur. Nicht nur die AfD wolle einen anderen Staat. Auch den Linken und den Grünen unterstellte er Ambitionen in diese Richtung. Und im Grunde sei es nur die CDU, die dem im Weg stehe und die Republik auf bürgerlichem Kurs halten könne. Und genau deswegen seien CDU-Wahlerfolge jetzt und im Herbst so wichtig.

Andreas Sturm ließ zu Beginn keinen Zweifel an seiner Hochachtung für Philipp Amthor. Rhetorisch sei dieser einer der besten im Parlament, dem es immer wieder gelinge, den Vereinfachern und Populisten den Wind aus den Segeln zu nehmen, so sein Urteil über den 28-jährigen Parlamentarier. Amthor selbst betonte, dass es im Kampf gegen die Vereinfacher und Populisten wichtig sei, zwischen Funktionären und Wählern zu unterscheiden. Gerade bei der AfD gelte, dass die Wähler nicht per se von der AfD überzeugt seien, „sondern eher von uns als CDU enttäuscht“.

Ganz anders sieht er die Funktionäre der AfD. Sie tolerierten und förderten Extremismus „und versuchen den Staat mit seinen Institutionen zu delegitimieren“. Ihnen dürfe man keinen Millimeter Raumgewinn zugestehen. „Deswegen bin ich überhaupt in der CDU.“ Das heiße für ihn aber nicht gegen die Partei zu polemisieren um des Polemisierens Willen: „Extremisten muss man thematisch stellen“, so Amthor. Nur so könnten sie entzaubert und Wähler möglicherweise zurückgewonnen werden. Argumente, die von der AfD kämen, seien weder illegitim noch einfach nur deswegen erledigt: „Dem muss man sich stellen.“ Allzu oft würden es Politiker mit ihrer Aufgeregtheit der AfD zu leicht machen. „Wir müssen unterscheidbar und erkennbar werden“ und das gelänge mit der Konzentration auf thematische Auseinandersetzung. Das gelte auch für den Umgang mit den Grünen. Für ihn sind sie „Wassermelonen – außen grün, innen rot“. Ohne Frage wollten sie ein anderes Land. Und der mögliche Kanzlerkandidat Robert Habeck sei „ein Leichtgewicht, der an der Spitze des Landes eher ein Risiko wäre“.

Jetzt im Team Laschet

AdUnit urban-intext2

Die Personalfrage der CDU erklärte Amthor, der an der Spitze gerne Friedrich Merz gesehen hätte, für erledigt: „Ich bin jetzt im Team Armin Laschet.“ Auf die Frage, wie man die jungen Leute von „Fridays for Future“, die von links beeinflusst seien, für die CDU gewinnen könne, wurde es holprig. Einerseits sieht er die CDU in Sachen Klimaschutz gut aufgestellt, sodass sich auch Klimaschützer in der CDU aufgehoben fühlen könnten, andererseits räumte er ein, dass das bisher beschlossene Maßnahmenpaket für die selbst gesteckten Klimaschutzziele nicht ausreiche. „Hier müssen wir nachbessern.“ Dabei denkt er nicht an Verbote wie Tempolimit, sondern an ein Anreizsystem, wie die effektive CO2-Bepreisung.

Sehr deutlich sprach er sich für eine Art „Deutschlandjahr“ aus. Ein verpflichtender Dienst für Männer und Frauen bei den Streitkräften oder einer sozialen oder ökologischen Organisation könne Brücken schlagen, die die Gemeinschaft in Deutschland stärken würden, so Amthor. „Es würde jedem gut tun, für eine gewisse Zeit aus seinem sozialen Milieu rauszukommen.“ Klar sei aber, dass das ein Langzeitvorhaben sein müsse. „Hierfür braucht es eine Verfassungsänderung und die bedarf einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag.“ Derzeit sei die eher unwahrscheinlich. Für ihn ist das aber nur ein weiteres Argument für eine starke CDU. Erst in Baden-Württemberg und dann im Bund. Nur so, davon sind die beiden überzeugt, stehe einer prosperierenden Zukunft des Landes nichts im Weg.