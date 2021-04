Schwetzingen. Der 85-Jährige, der am Mittwochmorgen ein Krankenhaus in Schwetzingen verließ (wir berichteten hier) und nicht mehr zurückkehrte, gilt nicht länger als vermisst. Dank eines Zeugenhinweises konnte der hilfsbedürftige Senior um 15 Uhr nahe eines Möbelhauses in Schwetzingen angetroffen werden. Beamte des Polizeireviers Schwetzingen brachten den Mann daraufhin in sichere Obhut.

