Fahrer beschädigt Auto und flieht

Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Bahnhof in Schwetzingen einen Pkw beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne den verursachten Schaden zu melden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Schaden beträgt etwa 3500 Euro.

Der Vorfall muss sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 10. Februar, um 8.30 Uhr und Montag, 14. Februar, um 14 Uhr ereignet haben. Der beschädigte Citroën war ordnungsgemäß im Bereich der Bahnhofsanlage geparkt gewesen.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des Schadens oder sonstige sachdienliche Tipps zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Schwetzingen Telefon 06202/28 80 melden. pol

