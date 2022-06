Fahrer entfernt sich bei Schwetzingen unerlaubt vom Unfallort

Schwetzingen. Ein Autofahrer hat sich am Mittwoch bei Schwetzingen nach einem Unfall unerlaubt entfernt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der bisher unbekannte Unfallverursacher von der B 36 (Mannheimer Landstraße) in Richtung Mannheim auf die A 6 auffahren. Dabei streifte er beim Spurwechsel ein anderes Fahrzeug, das gerade von der Autobahn kommend auf die Bundesstraße in Richtung Schwetzingen auffuhr. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese sollen unter der Nummer 06202/2880 Kontakt zum Polizeirevier Schwetzingen aufnehmen.