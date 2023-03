Fahrplan für Stadtbus sinnvoll

In der jüngsten Sitzung der SPD AG 60plus standen zwei Themen auf der Agenda: Horst Ueltzhöffer referierte über das Leben von Friedrich Ebert und Dr. Walter Manske informierte über einen Besuch im Schwetzinger Generationenbüro.

„Über Friedrich Ebert zu berichten ist in Schwetzingen sehr angebracht“, erklärte Horst Ueltzhöffer. „Denn schließlich gibt es hier doch eine Friedrich-Ebert-Straße und seit 2021 auch ein nach ihm benannter neu entstandener Platz an der Kreuzung Walther-Rathenau-/ Friedrich-Ebert-Straße“. Ebert war der erste Reichspräsident der Weimarer Republik. Dokumentiert ist, dass Friedrich Ebert mit der Kurpfalz und Heidelberg eng verbunden war, daher wurde er auch, gemäß seinem Wunsch, auf dem Heidelberger Bergfriedhof beigesetzt. „Ebert war die Person, die die SPD seit 1918 zur staatstragenden Partei entwickelt hat.“, so Ueltzhöffer.

Der Vortragende hatte ein Metallbild mit in die Sitzung gebracht, sodass der Reichspräsident unmittelbar anwesend war. Ebert ist am 4. Februar 1871 in Heidelberg in ärmlichen Verhältnissen als Sohn eines Schneiders geboren worden und verstarb als erstes gewähltes Staatsoberhaupt am 28. Februar 1925 in Berlin im Alter von 54 Jahren an einem Blinddarmdurchbruch. Ebert erlernte zunächst das Sattlerhandwerk und begab sich dann auf Gesellenwanderschaft, die ihn nach Bremen führte. Während der Wanderschaft schloss er sich der Sozialdemokratie an.

Beeindruckt von Aufgabenfülle

Er avancierte dort vom einfachen Parteimitglied zum Multifunktionär und zum Vorsitzenden der Bremer SPD. Er wurde 1905 in den zentralen Parteivorstand gewählt und siedelte nach Berlin über. Nicht zuletzt durch sein Organisationstalent wurde er 1913 Nachfolger des verstorbenen August Bebel. Am Ende des 1. Weltkriegs wählte ihn 1919 die Nationalversammlung zum ersten Reichspräsidenten. Sein Ziel war, die politischen Kräfte von Links, Liberal und Konservativ in der jungen, noch ungefestigten neuen Weimarer Republik zu einen, was ihm durch seinen frühen Tod nicht gelang.

Nach einem gemeinsamen Besuch mit Norbert Theobald im Schwetzinger Generationenbüro war Dr. Walter Manske beeindruckt von der Fülle der Aufgaben. Das Büro residiert am Schlossplatz und man könne sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die derzeitige räumliche Enge und die personelle Ausstattung dringend einer Erweiterung bedürfen, so Manske. Für viele Bürger der Stadt, Kinder, Jugendliche, Familien und ältere Mitbürger sei das eine zentrale Anlaufstelle. Fünf Frauen bearbeiten hier Beantragungen, beraten und knüpfen Kontakte zu Netzwerkpartner. Bei der Durchsicht der aktuellen Generationen-Broschüre, werde die Breite des Aufgabenspektrums deutlich. Ältere Mitbürger werden etwa informiert über Kontakte zu Begegnungsstätten, Essen auf Rädern, Fahrdienste, Informationen zum Stadtbus, zur Nachbarschaftshilfe, Pflegedienste, Wohnberatung, Betreutes Wohnen, Hausnotruf, Alten- und Pflegeheime, Patientenverfügung, und vieles mehr. Telefonisch sei immer jemand erreichbar, wurde signalisiert.

Die AG 60 plus unterstrich nochmals die Wichtigkeit des Generationenbüros und der dazugehörigen Dienstleistungen, fordert aber diesbezüglich eine deutliche Aufwertung. Bezüglich des Stadtbusses wurde angemerkt, dass die gedruckte Fassung eines Fahrplans gerade für Ältere eine große Hilfe wäre, da die Pläne an den Haltestellen oft schwer zu entziffern seien. wm