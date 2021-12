Fahrplanänderung: Bus fährt nun häufiger nach Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis. Das Angebot der Buslinien in Schwetzingen ist zum Fahrplanwechsel ausgeweitet worden. Damit hat der Verkehrsverbund Rhein-Neckar auf die Beschwerden insbesondere zum Stadtteil Hirschacker reagiert. Dieser wird nun mit einer stärkeren Frequenz an Mannheim angebunden. Während bisher die Busanbindung von Schwetzingen um 21.45 Uhr ein letztes Mal möglich war und um 22.18 Uhr ein letztes Mal von Mannheim kommend der Stadtteil Hirschacker erreicht wurde, ist mit dem neuen Fahrplan der Nachtverkehr von Schwetzingen täglich bis 23.45 Uhr erweitert worden. Ebenso wurden die Verbindungen von Mannheim in den Nächten montags bis samstags bis 1.25 Uhr verlängert. Das schreibt der Verkehrsverbund Rhein-Neckar in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Damit soll die ÖPNV-Nachfrage insbesondere für die Berufspendler mit Ihren Arbeitsplätzen im Mannheimer Hafen, in Mannheim-Rheinau und Mannheim-Neckarau gestärkt werden.

Lediglich die bisherige Fahrtlänge an den Hauptbahnhof Mannheim wurde eingekürzt, um damit parallele Verkehre der Buslinie 710, dem innerstädtischen Nahverkehr der Stadt Mannheim und einer künftigen, direkten S-Bahnanbindung des Haltepunktes Hirschacker an den Hauptbahnhof Mannheim zu vermeiden. Mit dem anstehenden Umbau des Mannheimer Hauptbahnhofes ist eine künftige Andienung der Buslinie 711 nicht mehr möglich, so dass für das Linienbündel mit einer Laufzeit von 10 Jahren frühzeitig die Weichen gestellt werden mussten.

Allerdings wurden vereinzelt Lücken in den Fahrplänen deutlich. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) wird nun zusammen mit dem Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Schwetzingen die Fahrpläne anpassen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2