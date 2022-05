Fahrräder am 3. Juni gratis ausleihen

Schwetzingen/Region. Am Europäischen Tag des Fahrrads am 3. Juni, kann das Fahrradvermietsystem VRNnextbike im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) kostenfrei genutzt werden. Voraussetzung dafür ist eine einmalige Registrierung, teilt VRNnextbike mit. Ob in Schwetzingen, Mannheim, Heidelberg, Kaiserslautern oder in einer anderen der 21 Kommunen - insgesamt stehen über 2200 Räder an 350 Stationen zum Ausleihen zur Verfügung – darunter auch zwölf eLastenfahrräder in Mannheim - zur Verfügung. Jede Fahrt ist bis 60 Minuten kostenfrei. Ab der 61. Minute greift der Basistarif.

Volkhard Malik, VRN-Geschäftsführer führt aus: „Als kleines Dankeschön für alle, die unser Fahrradvermietsystem nutzen oder für diejenigen, die das System einfach mal testen möchten, gibt es am Europäischen Tag des Fahrrads die Möglichkeit, VRNnextbike gratis auszuprobieren.“

Eine Registrierung kann in wenigen Schritten einfach über die nexbike-App oder über www.vrnnextbike.de vorgenommen werden. Mit einem Account können bis zu vier Räder gleichzeitig gemietet werden. Darüber hinaus können die Mieträder 30 Minuten vor Fahrtantritt kostenfrei reserviert werden.

Weitere Informationen sowie Stationspläne unter www.vrnnextbike.de oder www.vrn.de

