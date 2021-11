Fahrzeuge kollidieren an Schwetzinger Unfallschwerpunkt

Schwetzingen. Am Unfallschwerpunkt an der L597/B535 in Schwetzingen ist es am Freitagmorgen gegen 7.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilte, befuhr ein Autofahrer mit seinem Ford Transit Kastenwagen die L597 (Friedrichsfelder Landstraße) in Richtung Friedrichsfeld und wollte links abbiegen, um auf die B535 in Richtung Heidelberg aufzufahren. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Fiat. Im Bereich der Einmündung kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Fiat wurde dabei noch gegen einen an der Einmündung verkehrsbedingt stehenden VW einer Fahrschule geschleudert. Nach ersten Informationen wurden zwei Personen verletzt. Die Ausfahrt von der B535 kommend sowie die Auffahrt zur B535 von Schwetzingen kommend wurde gesperrt. Zwei Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

