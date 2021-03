Über das Impfen gegen das Coronavirus und den damit verbundenen Ablauf vor Ort gibt es immer wieder Fragen. Unser Leser Wolfgang Laubinger hat uns beispielsweise geschrieben: „Ich würde mir wünschen, auch einmal von der Nutzung der Impfzentren in unserer Region zu lesen. Wie viele der Menschen, die über 80 Jahre alt sind, haben sich bisher impfen lassen und wann ist die nächste Priorisierungsgruppe an der Reihe?“ Wir haben nachgefragt.

Wie viele Menschen wurden im Patrick-Henry-Village geimpft?

Für das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises erklärt Pressesprecher Ralph Adameit: „Im Zentralen Impfzentrum in Heidelberg wurden bis einschließlich Montag, 1. März, etwa 35 600 Impfungen durchgeführt – 20 500 Erstimpfungen und 15 100 Zweitimpfungen.“ Eine Aufschlüsselung nach Gruppen – auch nach Alter – sei leider nicht möglich, weil dies vom Gesundheitsamt statistisch nicht erfasst werde.

Welcher Impfstoff wird im PHV verwendet?

Die drei verschiedenen Impfstoffe, die aktuell zugelassen sind, werfen bei einigen Menschen Fragen auf. Vor allem der von Astrazeneca. Im Impfzentrum im Patrick-Henry-Village kam in den vergangenen Monaten ausschließlich das Vakzin der Firma Biontech zum Einsatz, seit Mittwoch, 3. März, erfolgen auch hier Impfungen mit dem Astrazeneca-Vakzin, erklärt der Pressesprecher Ralph Adameit. Der Impfstoff der Firma Moderna werde aufgrund der einfacheren Handhabung nur in den mobilen Impfteams eingesetzt.

Impfung – auch ohne Termin, wenn ich sowieso vor Ort bin?

Wenn es nun so viele unterschiedliche Impfstoffe gibt, könnte man doch eigentlich einfach vorbeifahren und sich impfen lassen, oder? Falsch. „Ohne vorherige Terminvereinbarung und Vorliegen einer Impfberechtigung können wir in den Impfzentren niemanden impfen. Ansonsten ergäbe sich das Problem, dass viele Menschen auf Verdacht zum Impfzentrum kommen und geimpft werden möchten“, erklärt Adameit. Das würde dem reibungslosen Ablauf im Impfzentrum schaden. Sicherlich lasse sich ein gewisser Leerlauf in den Impfzentren vermutlich nie ganz vermeiden – das könne vorkommen, wenn impfberechtigte Personen nicht zu ihrem Termin erscheinen oder abgelehnt werden, weil sie nicht impfberechtigt sind. So berichtet uns eine Leserin, die ihre Mutter zum Impftermin begleitet hat, davon, dass die Teams rumstanden, weil niemand da war, aber eben nur die Mutter geimpft haben, obwohl sie auch ihren Impfpasse zur Sicherheit eingesteckt hatte. „Eigentlich wäre doch so alles in einem Aufwasch gegangen“, sagt sie.

Wer darf sich aktuell impfen lassen?

Das Sozialministerium Baden-Württemberg hat am vergangenen Freitag die Impfungen für alle Personen von 18 bis einschließlich 64 Jahren in der Prio-2-Gruppe geöffnet. Das schreibt Pressereferent Florian Mader auf unsere Anfrage hin. „Grund ist, dass wir bis Mitte März 460 000 Dosen des Impfstoffs von Astrazeneca erwarten, dieser Impfstoff in Deutschland aber bislang nur für Menschen zugelassen ist, die unter 65 Jahre alt sind. Das könnte sich zwar bald ändern, ist aber noch Stand der Dinge. Für ältere Menschen können wir nach wie vor nur die knappen Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna verwenden“, schreibt Pressereferent Mader.

Wer bekommt welchen Impfstoff – und warum?

Bis einschließlich Montag, 1. März, haben 302 499 über 80-Jährige in Baden-Württemberg die Erstimpfung bekommen, davon 157 418 auch schon die Zweitimpfung. „Es leben bei uns im Bundesland insgesamt etwa 720 000 Menschen, die älter als 80 Jahre sind. Hinzu kommen die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Mit dieser derzeit impfberechtigten Gruppe sind wir also noch nicht durch. Deshalb sind die raren Mengen an Biontech/Pfizer und Moderna, die auch an über 64-Jährige verimpft werden können, ausschließlich für diese entsprechende Altersgruppe in der ersten Prio reserviert. Also über 80-Jährige und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, sowie über 64-Jährige aus den medizinischen und pflegerischen Berufsgruppen der ersten Prio, die das höchste Ansteckungsrisiko haben.

Wann ist die erste Risikogruppe durchgeimpft?

Einen Zeitpunkt, wann die über 80-Jährigen aus der ersten Prio komplett geimpft sind und die Menschen, die älter als 70 Jahre alt sind, drankommen, kann das Sozialministerium noch nicht genau sagen. „Das hängt allein von den Mengen an Impfstoff ab, die wir von Biontech/Pfizer und Moderna bekommen. Für die Verhandlungen mit den Herstellern ist der Bund zuständig. Hier rechnen wir nach den Angaben von Bund und Herstellern erst im Verlauf des zweiten Quartals mit deutlich steigenden Mengen. Daher können wir im Moment noch keine Prognose abgeben“, erklärt Mader.

Woher kommen die Zahlen aus unserer Infografik?

Wir beziehen die Zahlen der Corona-Infizierten aus unserem Verbreitungsgebiet vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Diese Zahlen weichen minimal von denen des Landesgesundheitsamtes (LGA) ab. Der Grund: Die örtlichen Gesundheitsämter übermitteln ihre Infos an das LGA – und das wird dann ans Robert-Koch-Institut (RKI) geschickt. Es kann nach den Angaben des LGA zu Abweichungen kommen, da sie den Datenstand von 16 Uhr melden. Aufgrund der Bearbeitungszeit kann es somit einen Meldeverzug geben. Die Schwankungen sind nur sehr gering, allerdings schauen viele Menschen momentan auf die Sieben-Tage-Inzidenz des Kreises. Der Wert bildet die Corona-Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ab. 50 heißt die magische Zahl. Wenn diese drei Tage in Folge unterschritten wird, könnte die Ausgangssperre im Rhein-Neckar-Kreis aufgehoben werden. Das Landratsamt orientiert sich dafür an der Zahl des LGA, das ist vom baden-württembergischen Sozialministerium so vorgegeben. Von diesem Ministerium kommt auch die Drei-Tage-in-Folge-unter-50-Anweisung. Aufgehoben wird die Ausgangsbeschränkung trotzdem vom Landratsamt – laut Auskunft der Pressestelle könnte die Aufhebung noch vor diesem Wochenende geschehen. Die Beratungen dazu laufen. Natürlich informieren wir unsere Leser sofort, wenn die Ausgangssperre aufgehoben wird.

Wie sieht die Corona-Lage aktuell in unserer Region aus?

Noch immer hat Reilingen mit 16 positiv Getesteten derzeit die höchste aktive Fallzahl, dicht gefolgt von Oftersheim, wo es 14 Positive gibt. Die wenigsten aktive Fälle weisen derzeit Altlußheim und Ketsch auf. In Ketsch ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Wert von 35, sollte es wenig neue Fälle geben, könnte das zum Wochenende hin auch in Hockenheim klappen, wo man sich jetzt noch in der Kategorie 35 bis 50 befindet.