  Falk Appel von der Klimaliste Deutschland beantwortet Fragen zur Wahl

Schwetzingen/Region. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg steht vor der Tür. Als Entscheidungshilfe für unsere Leser haben wir den Kandidaten aus dem Wahlkreis Schwetzingen jeweils die gleichen 13 Fragen geschickt – zu allgemeinen und brisanten regionalen Themen, aber auch zu persönlichen Punkten. So auch Falk Appel, 41 Jahre, wohnhaft in Ketsch, von der Klimaliste Deutschland.

Was sind die drei wichtigsten Probleme in der Region Schwetzingen/Hockenheim, die Sie von Stuttgart aus lösen wollen?

Falk Appel: Ich möchte sicherstellen, dass bei allen Entscheidungen der Klimaschutz berücksichtigt wird. Momentan wird das auf allen Ebenen der Politik gerne ignoriert.

Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Meinung zu einem Thema geändert und warum?

Appel: Für mich ist es normal, meinen Standpunkt, passend zur Faktenlage, ständig anzupassen. Deswegen ist das für mich kein nennenswertes Ereignis. Ich bevorzuge stets ein rationales, wissenschaftsbasiertes Vorgehen, da ist das eine Grundvoraussetzung für sinnvolle Entscheidungen.

Wofür haben Sie das letzte Mal an einer Demonstration teilgenommen?

Appel: Klimademo in Speyer, 2019.

Bildung ist ja Ländersache. Was wäre Ihr wichtigster Ansatz, den Sie verändern würden?

Appel: Eine echte Digitalisierung vorantreiben.

Wie würden Sie gegen die Wohnungsnot vorgehen?

Appel: Für eine Antwort müsste die Frage spezifischer sein und ich bräuchte Hintergrunddaten. Im Allgemeinen wäre es wohl sinnvoll, Spekulanten den Zugang zum Immobilienmarkt zu erschweren.

Wenn Sie drei Maßnahmen zum Thema ÖPNV umsetzen dürften, welche wären das?

Appel: Ihn kostenlos oder extrem günstig machen. Zudem die zeitliche Abdeckung überall erhöhen, sodass wir eine alternative zum Autofahren haben.

Welche Maßnahmen würden Sie befürworten, um der Wirtschaft in der Corona-Krise zu helfen?

Appel: Zero Covid-Strategie: Je härter wir einen Lockdown machen, desto kürzer kann er sein. Dadurch würden alle Unternehmen ähnlicher belastet und nicht manche über Monate geschlossen und andere gar nicht. Im Grunde ist das die Empfehlung von Experten seit fast einem Jahr.

Was kann das Land Baden-Württemberg aus Ihrer Sicht – auch in finanzieller Hinsicht – unternehmen, um die Zukunft des Hockenheimrings dauerhaft zu sichern?

Appel: Wenn das Geschäft sich nicht selbst trägt, dann soll es auch insolvent gehen. Ich würde mich hier gegen jede Art von Zuschuss einsetzen. Wir sollten keine Unternehmen unterstützen, die Ihre Umwelt durch extremen Lärm und CO2-Ausstoß belasten.

Wie sehen Sie die finanzielle Zukunft der Kollerfähre in Brühl?

Appel: Ich habe keine Ahnung, wie es um die finanzielle Situation jetzt steht und kann die Frage nicht beantworten.

Wie sehen Sie die Zukunft der Geothermie in der Region?

Appel: Wir sollten Geothermie überall nutzen, wo es technisch sinnvoll ist. Jede regenerative Energiequelle ist sinnvoll. Ich weiß, dass einige Leute Panik haben, aber die ist meiner Meinung nach größtenteils unbegründet.

Thema Entenpfuhl Ketsch: Wie ist Ihre Haltung dazu und was würden Sie diesbezüglich unternehmen?

Appel: Sicherstellen, dass der Wald stehen bleibt.

Schwetzingen schmückt sich gern mit dem Beinamen „Kulturstadt“. Ist Ihnen Kultur wichtig? Wenn ja: Welchen Ansatz verfolgen Sie zur Förderung in der Region?

Appel: Auch das kann ich nicht beantworten. Ich denke man müsste erst mal sehen, wie groß die Schäden durch die schlechte Handhabe der Corona-Pandemie sind und dann gezielt helfen.

Worauf freuen Sie sich am meisten, sobald die Corona-Lage es wieder erlaubt?

Appel: Dass nicht dauernd jemand erzählt, worauf er sich freut, wenn die Corona-Lage es wieder erlaubt. Aktuell ist es wichtiger denn je, stark gegen die Pandemie vorzugehen und das Herbeisehnen eines „Normalzustands“ lenkt den Fokus weg von entschlossenem Handeln zu „wünsch dir was“.

