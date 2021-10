Fallobst im Schwetzinger Schlossgarten darf mitgenommen werden

Passend zur Herbstzeit werden jetzt die Äpfel reif und fangen an, runterzufallen – so auch im Obstgarten des Schlossparks, wo immer im April die Zierkirschen blühen. Dort werden die ersten Äpfel bereits im August reif und die letzten jetzt bis Ende Oktober. Unser Leser Wolfgang Meixner, der mit seiner Dauerkarte oft im Schlossgarten unterwegs ist, hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass die Apfelbäume nicht abgeerntet werden, was deutlich auf der Grünfläche zu erkennen ist. Seine Idee, die Äpfel pflücken und der Tafel spenden.

Wir haben bei Sandra Moritz, der Leiterin der Schlossverwaltung, nachgefragt und bekamen die Auskunft, dass Fallobst jederzeit von Besuchern mitgenommen werden darf. Das sei nie untersagt worden und der Zugang zu den Bäumen sie frei gegeben.

„Uns ist ein Ernten der Äpfel personell nicht möglich“, sagt sie auch. Auch könne man das eigenständige Ernten und Pflücken vom Baum leider nicht erlauben, da es bereits bei den Kirschbäumen aufgrund von grober oder unsachgemäßer Handhabung zu Problemen und Beschädigung gekommen sei. Damals musste Sicherheitspersonal abgestellt werden, um das Blütenmeer zu schützen.

Ob eine Bürgeraktion mit einem Fachmann zum Pflücken des Obstes möglich wäre, dies will Sandra Moritz noch prüfen. Bis dahin wartet das Fallobst darauf, von Besuchern mitgenommen zu werden. anni

