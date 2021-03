Im Zeitraum zwischen Samstag um 15 Uhr und Sonntag um 8.45 Uhr streifte ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Straße Vogelsang abgestellten Opel. Das teilt die Polizei mit. Vermutlich durch den Verursacher wurde dann zwar ein Notizzettel mit einem Namen und einer Handynummer hinterlassen, anschließend fuhr der Verursacher aber davon.

Versuche durch den Geschädigten sowie die Polizei, den Verursacher unter der hinterlassenen Nummer zu erreichen, schlugen fehl, wodurch der Verdacht besteht, dass die Angaben falsch sind. An dem Opel entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06202/28 80 bei der Polizei in Schwetzingen zu melden. pol