"Falsche Polizisten" aus der Region aufgeflogen

Mannheim/Ludwigshafen. Zwei Männer aus dem Raum Mannheim sind am Mittwoch in Untersuchungshaft gebracht worden, weil sie im Verdacht stehen, mehreren Menschen durch die Betrugsmasche "Falsche Polizisten" geschädigt zu haben. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilt, sind am Mittwoch insgesamt 16 Wohnungen und Arbeitsstellen in Mannheim und Ludwigshafen durchsucht worden, bei denen umfangreiche Beweise sichergestellt wurden.

Nach intensiver Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei Rottweil und der Staatsanwaltschaft Konstanz konnte eine zehnköpfige Gruppe von Verdächtigen aus dem Raum Mannheim ermittelt werden, die im Verdacht steht, ältere Menschen am Telefon verunsichert zu haben, um anschließend Geld oder Wertsachen von ihnen zu erhalten. So ergaben sich Hinweise, dass die hierarchisch gegliederte Struktur der Bande aus der Türkei gesteuert worden ist.

Hoher Schaden entstanden

Bei der anschließenden Durchsuchung, bei der mehr als 100 Polizistinnen und Polizisten beteiligt waren, wurde ein fünfstelliger Bargeldbetrag entdeckt, der vermutlich aus den Straftaten stammt. Ein 28-jähriger und ein 21-jähriger Mann wurden in Untersuchungshaft gebracht. Zudem wurden bei zwei weiteren Männern Unterlagen sichergestellt, die belegen sollen, dass diese mit gefälschten Impfausweisen gehandelt haben sollen.

Die Staatsanwaltschaft wirft den zwei Beschuldigten in U-Haft vor, bei 17 Tathandlungen einen Schaden von rund 750 000 Euro verursacht zu haben. Bereits seit einiger Zeit waren die Rottweiler Ermittler den Verdächtigen auf der Spur.

