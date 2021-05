Familie und Schwetzingen – passt das zusammen? Wenn es nach Oberbürgermeister Dr. René Pöltl geht, dann auf jeden Fall. Im Interview erzählt er von seinen eigenen Erfahrungen mit seiner Familie und über die Familienpolitik der Spargelstadt.

AdUnit urban-intext1

Dr. Pöltl, was ist Familie für Sie?

© Norbert Lenhardt

Dr. René Pöltl: Familie ist die Keimzelle unserer Gesellschaft, ein Ort der Liebe und des Zusammenhalts – aber auch ein Ausblick in die Zukunft.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Tag der Familie Die Hockenheimer Familie Hamleh und ihr Alltag als Großfamilie Mehr erfahren Hockenheim Hockenheims OB Zeitler: „Hier passiert halt immer etwas“ Mehr erfahren Firma Metallbau Hepp in der Zeyherstraße in Schwetzingen Stahl ist seit 150 Jahren ihr Ding Mehr erfahren

Welchen Anteil an Verantwortung trägt die Politik für die Familie?

AdUnit urban-intext2

Pöltl: Die Bedeutung der Politik für eine gelingende Familie hat in den vergangenen Jahrzehnten stark zugenommen. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen müssen stimmen, Politik kann und muss dazu beitragen.

Geht in Ihren Augen der Slogan „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ nicht allzu oft auf Kosten der Familie – und der Frau?

AdUnit urban-intext3

Pöltl: Definitiv ja. Familie ist ein Quell der Lebensfreude und Motivation, aber die Organisation des Familienlebens ist auch eine tägliche Herausforderung. Immer noch tragen Frauen regelmäßig die Hauptlast daran.

AdUnit urban-intext4

Wie sehen Sie Ideen zu sogenannten Lebenszeit-Budgets? Eltern von Kindern arbeiten einige Jahre weniger und später dann etwas mehr.

Pöltl: Das ist eine spannende Variante für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Überhaupt sollten wir in der Arbeitswelt deutlich flexibler denken und handeln, da es viele individuelle Lebenssituationen gibt.

Sehen Sie Defizite im Bereich der Familienpolitik? Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was täten Sie?

Pöltl: Besonders wichtig erscheint mir die finanzielle Absicherung der Eltern, die sich eine Auszeit im Beruf für ihre Familie nehmen wollen. Sie müssen in der Altersabsicherung absolut gleichgestellt sein. Sie tragen einen großen Anteil für das Funktionieren unserer Gesellschaft in den kommenden Generationen bei, da darf ihnen durch die Erziehungszeiten kein grundlegender Nachteil entstehen.

Wie haben Sie Ihr Familien- und Berufsleben koordiniert? Der Oberbürgermeister-Job ist ja nicht gerade unaufwendig von der Zeit her?

Pöltl: Es ist bis heute sehr schwierig. Ich war in den letzten 15 Jahren viel zu wenig zu Hause und für die Familie da, der Job als Oberbürgermeister geht definitiv stark zulasten der Familie. Das wird mir leider immer wieder deutlich, auch in den Rückmeldungen aus der Familie. Diese Zeiten sind verloren und können nicht mehr nachgeholt werden. Angesichts der öffentlichen Erwartungshaltung an meinen Beruf ist dies auch kaum lösbar – grundsätzlich haben die Menschen viel Verständnis, wenn es aber um den Einzelfall geht (Terminwahrnehmung), gibt es eine große Erwartungshaltung an die Person des OB.

Was bedeutet familienfreundliche Stadt eigentlich genau?

Pöltl: Eine familienfreundliche Stadt bedeutet für mich zweierlei: Zum einen hält die Kommune für ihre Familien eine möglichst umfassende und gute Angebotsstruktur vor: Kitas, Schulen, Wohnraum, Spielplätze, Schwimmbad, Sportvereine, Ärzte, Geschäfte und Jugendarbeit. Zum anderen sollen sich Familien in ihrer Stadt möglichst willkommen und gut aufgenommen fühlen, die Mitbürgerinnen und Mitbürger sollten Freude und Stolz ausstrahlen, eine Familienstadt zu sein, die Gefühlslage für die Familien sollte positiv sein.

Was tut Schwetzingen, um familiäre Notsituationen zu entdecken und aufzufangen?

Pöltl: Wir haben versucht, mit dem Generationenbüro eine niederschwellige Anlaufstelle für Familien zu schaffen, die gerne aufgesucht wird, wenn Familien Hilfe und Unterstützung benötigen. Dies beginnt mit der Vermittlung von Hebammen und geht über die Auswahl des Kindergartens bis zum Besuch der richtigen Schule. Wir können nicht immer selbst helfen, vermitteln aber immer gerne die richtigen Ansprechpartner.

Wie sehen Sie den wohl kommenden Rechtsanspruch auf die Ganztagsgrundschule?

Pöltl: Ich halte diesen Anspruch für richtig, sehe aber gewaltige Probleme in der tatsächlichen Umsetzung. Wir haben in Schwetzingen mittlerweile an allen vier Grundschulen ein Angebot der ganztätigen Betreuung. Wenn wir diese aber als Hort qualifizieren und betreiben wollen, brauchen wir fachpädagogisches Personal und dieses gibt es aktuell nicht einmal ansatzweise ausreichend. Wir sehen das auch in den Kitas. Und hier liegt das Hauptproblem: Die Bundespolitik erweckt bei den Familie die Erwartung und Hoffnung, dass es überall in Deutschland ab 2025 ein solches Ganztagsangebot gibt. Die zur Erfüllung verpflichteten Kommunen werden aber faktisch nicht in der Lage sein, das notwendige Personal zu finden und bekommen vor Ort den Ärger ab. Hier sollte von Anfang an ehrlich kommuniziert werden. Wir sind alle willig, können aber nicht zaubern.

Wie viel Prozent des städtischen Haushalts werden für familiäre Leistungen aufgebracht?

Pöltl: Familienpolitik kostet sehr viel Geld. Wenn man den Betrieb der Kitas und Schulen einbezieht, ist dies mit Abstand der größte Einzelposten des städtischen Haushalts, das dürfte allein ein Drittel der Gesamtausgaben des Haushalts ausmachen.