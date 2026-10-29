Familiengottesdienst am 1. November in Schwetzingen entfällt

Schwetzingen. Der für Sonntag, 1. November, geplante Familiengottesdienst in der evangelischen Stadtkirche Schwetzingen muss krankheitsbedingt entfallen. Die Kirchengemeinde weist stattdessen auf den regionalen Gottesdienst zum Reformationstag am Samstag, 31. Oktober, um 18 Uhr in der Stadtkirche hin. Prof. Dr. Christoph Strohm predigt zum Thema „Kraft des Wortes“. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die „Spätlese“ dazu ein, bei einem Glas Wein oder einem alkoholfreien Getränk miteinander ins Gespräch zu kommen.
Am Sonntag, 1. November, findet zudem um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl in der Christuskirche Oftersheim statt. Pfarrerin Dr. Anja Bork gestaltet ihn.
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