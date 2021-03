München. Fantastische Zahlen und Fakten faszinieren Menschen. Garniert mit schlicht gehaltenen kunstvollen Illustrationen in stilvollem Schwarz-Weiß lösen sie Wow-Effekte aus. Daher ist der Titel für Dan Marshalls Buch „Wow! – Unglaubliche Fakten genial illustriert“ doppeldeutig trefflich gewählt.

Die Neuerscheinung aus dem National Geographic Verlag ist dabei randvoll mit Fakten zum Universum, die eine völlig neue Sicht auf die Welt bieten. Oder wussten Sie schon, dass der Weltraum nur eine Autostunde entfernt ist? Oder dass 99,9 Prozent allen Lebens, das jemals auf der Erde existiert hat, inzwischen ausgestorben ist? Und dass die spanische Grippe in 24 Monaten mehr Menschen getötet hat, als Aids in 24 Jahren? So manches im Buch Festgehaltene und vom Autor in Literatur und im Internet Recherchierte lädt dabei auch zum Schmunzeln und Nachdenken gleichermaßen ein. Denn haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, dass Aliens uns vermutlich schon längst bemerkt und gefolgert haben, dass es kein Anzeichen intelligenten Lebens auf der Erde gibt? Mehr Fakten gibt es an diesem Artikel online.

Wussten Sie, dass alle Planeten unseres Sonnensystems in den Abstand zwischen Erde und Mond passen? Würde man, laut NASA-Berechnungen, den Durchmesser aller Planeten des Sonnensystems zusammenzählen, käme man auf 380 028 Kilometer. Diese Zahl ist immer noch kleiner als die Entfernung von der Erde zum Mond, die 384 400 Kilometer beträgt. © Dan Marshall

Dan Marshall ist Designer, Illustrator sowie Schriftsteller und leitet eine Design-Agentur. „Wow!“ entstand aus Marshalls Leidenschaft für Grafikdesign heraus, der visuellen Vermittlung von Informationen und seiner tiefen Neugierde für den unglaublich fremden Ort, der unser Universum ist, heißt es seitens des Verlags.

Das Schöne: Dieses Buch macht Erwachsenen und Kindern gleichermaßen Spaß, darin zu schmökern.

„Wow! – Unglaubliche Fakten genial illustriert“, Dan Marshall, National Geographic, Hardcover, quadratisch, 180 Seiten mit zirka 150 Abbildungen, ISBN: 9783866907607, 24,99 Euro.