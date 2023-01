Fasching in Schwetzingen: Schon 72 Nummern zum Fasnachtszug gemeldet

Schwetzingen. Offensichtlich hat es sich noch nicht über all herumgesprochen: „Gibt es in diesem Jahr einen Fasnachtszug in Schwetzingen?“wird immer wieder in den sozialen Medien gefragt. Dabei wurde schon vor Wochen verkündet, dass es nach drei Jahren Zwangspause wieder eine Narrenparade gibt – inzwischen die 67.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und unter den potenziellen Teilnehmern hat es sich offensichtlich schon herumgesprochen: „Wir haben schon 72 Anmeldungen“, freut sich Zugmarschallin Sibylle Karle und erwartet weiteren Zuspruch. „Wir hoffen, dass viele altbekannte, aber auch neue Teilnehmer mitmachen werden“, ist Vorsitzender Thomas Kreichgauer optimistisch.

Fasching in Schwetzingen: Sicherheit im Fokus

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, seit feststand, dass der Umzug stattfinden wird. Auch die ersten Besprechungen zwischen Stadt, Polizei, Feuerwehr, Rotem Kreuz, Securitydienst und Organisationskomitee haben bereits stattgefunden. Großes Thema dabei war wie vor der Corona-Pause die Sicherheit, die bei aller närrischen Ausgelassenheit im Vordergrund steht. Dabei ist es von Vorteil, dass nahezu alle Beteiligten auf eine jahrelange Routine zurückblicken können – allen voran Feuerwehrkommandant Walter Leschinski, für den es nach vielen Jahren der letzte Fasnachtszug sein wird.

Schwetzingen Schwetzingen: 66. Kurpfälzer Fasnachtszug 48 Bilder Mehr erfahren

Der Zugweg wird wie 2020 sein – also von der Lindenstraße (Aufstellung) über die Kronen-, Hebel- und Schlossstraße zum Schlossplatz. Dort biegt der närrische Lindwurm in die Carl-Theodor-Straße ein, an der Ecke zur Nadlerstraße geht es die Brücke hoch und am Kaufland-Kreisel Richtung Mühlenstraße bis hin zur Auflösung in der Walter-Rathenau-Straße. Am Schlossplatz vor dem Café Walzwerk werden auch der Zugsprecher und die – leicht veränderte – Jury unter der Führung von Oberbürgermeister Dr. René Pöltl ihren Standplatz haben.

So können sich Teilnehmer und Standbetreiber anmelden Wer noch beim Zug mitmachen will, kann sich bis spätestens Freitag, 10. Februar, unter www.kurpfaelzer-fastnachtszug.de anmelden. Aufgrund einer Vereinbarung mit der Stadt und der Polizei hat das Fasnachtszug-Komitee die gastronomische Generalkonzession für den gesamten Zugweg. Deshalb müssen alle Stände im Außenbereich im Vorfeld angemeldet werden (E-Mail: info@kurpfaelzer-fastnachtszug. de). Nur Stände am Zugweg mit einer Genehmigung dürfen am Fasnachtsdienstag betrieben werden. Für Spenden: Bankkonten: Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE17 6725 0020 0025 0023 26 oder Volksbank Kur- und Rheinpfalz, DE91 5479 0000 0005 1251 03.

Fasching in Schwetzingen: Hoffnung auf Spenden

Nur auf den bisher immer erfolgreich aufgelegten „Babbedeggel-Orden“ müssen das Komitee und damit auch die Besucher in diesem Jahr verzichten. Für die Herstellung sei mehr Vorlaufzeit vonnöten, was angesichts der ungewissen Situation nicht möglich gewesen sei. „Das reißt natürlich ein großes Loch in unsere Kasse“, bedauert der Vorsitzende. Denn mit dem Erlös aus dem Verkauf war immer ein erklecklicher Teil der Ausgaben mitfinanziert worden.

Fotostrecke Impressionen vom Umzug in Schwetzingen 23 Bilder Mehr erfahren

Deshalb hofft er ganz besonders darauf, dass viele Spenden eingehen werden. „Die Briefe gehen in diesen Tagen an viele Firmen, Gastronomen und Institutionen raus“.