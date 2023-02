Fasnacht bei der Awo

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Schwetzingen feiert nach langer karnevalistischer Pause die „fünfte Jahreszeit“ und zwar am Fasnachtsdienstag, 21. Februar, in der Begegnungsstätte in der Hebelstraße 6.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die närrische Sause startet dann ab 12 Uhr mit einem kräftigen Mittagessen als Grundlage für das bunte Faschingstreiben am Nachmittag. Die Bar in der Hofeinfahrt der Begegnungsstätte wird ab 14 Uhr und während des Fasnachtszuges geöffnet sein. Mit Musik, Speisen und Getränken, hausgemachtem Glühwein oder alkoholfreiem Punsch werden die fleißigen Helfer den Besuchern die Wartezeit bis zum Umzug verkürzen. Nach dem Fasnachtszug geht’s dann drinnen weiter.

Am Aschermittwoch serviert die Awo zum Abschluss ab 12 Uhr marinierte Heringe mit Pellkartoffeln. Am Nachmittag kann dann die Fasnacht beerdigt werden – und was gibt es nach der Beerdigung? Natürlich Kaffee und Kuchen. Interessierte sind willkommen, heißt es in der Pressemitteilung der Arbeiterwohlfahrt. zg