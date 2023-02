Fasnachter feiern friedlich

Der sonnige Fasnachtsdienstag blieb ein solcher auch mit Blick auf „Begleiterscheinungen“. Schon kurz nach dem 67. Kurpfälzer Fasnachtszug bilanzierte Zugmarschallin Sibylle Karle, dass es eine schöne und friedliche Veranstaltung war. Die Vorgaben des Fasnachtszugkomitees wurden von den Teilnehmenden eingehalten.

Auch die Polizei zog nach zweijähriger pandemiebedingter Pause zusammenfassend über das närrische Treiben seit dem „Schmutzigen Donnerstag“ in der Region ein positives Einsatzfazit. Der Faschingsumzug in Schwetzingen verlief „ohne nennenswerte Ereignisse“, war von der Pressestelle in Mannheim zu erfahren.

5 Bilder Schwetzingens Fasnachtsprinzessin Jaqueline I. vom KC Phönix war mit dabei. © Andreas Gieser

Das bestätigte auch Schwetzingens Ordnungsamtsleiterin Yvonn Rogowski, die selbst mit ihrem Team den sehr gut besuchten Zug begleitete. Die Standbetreiber hielten sich an die Vorgaben und schlossen pünktlich, so Rogowski. Die Menschen feierten danach friedlich in den Kneipen weiter, die bestens gefüllt waren.

Bauhof und Stadtreinigung hatten am Mittwochmorgen schon ordentlich gewirkt und wieder klar Schiff auf den Straßen und Plätzen gemacht. kaba

