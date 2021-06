Fast 4000 Fußballschuhe und Trikots für Kinder in Sri Lanka

Rhein-Neckar. Sechs Paletten voll Sportbekleidung übergab der Präsident des Badischen Fußball-Verbands (BFV), Ronny Zimmermann, in der Sportschule Schöneck an Stefan Dallinger, den Landrat des Rhein-Neckar-Kreises. Der BFV hatte zum zweiten Mal seine Vereine zur Spende getragener Schuhe und Trikots aufgerufen, die nun an nach Sri Lanka verschifft werden.

AdUnit urban-intext1

Diese Spende steht in Zusammenhang mit dem Waisenhaus in Matara, dass die Stadt ab 2004 zehn Jahre lang für rund 50 Jungen betrieb, die bei der Tsunami-Katastrophe ihre Eltern verloren hatte. Mittlerweile wurde das Waisenhaus in ein Jugendzentrum umgewandelt, das von dem buddhistischen Kloster geleitet wird, und auf dessen Grundstück sich das Gebäude befindet.

Zweite Aktion nach 2014

Damals lernte der Landrat und ehemalige Schwetzinger Bürgermeister Dallinger Mahesh Hewakandamby kennen, der schon lange in Deutschland lebt und dessen inzwischen verstorbener Vater Piyasena in Matara der Verbindungsmann für das Waisenhaus war. Mahesh Hewakandamby wurde zum Kontaktmann für das gemeinsame Projekt „300 Kickschuhe für Sri Lanka“, das der Landkreis Rhein-Neckar mit dem Badischen Fußballverband in 2014 zum ersten Mal startete.

Schon damals kamen dank der Unterstützung vieler der über 600 nordbadischen Vereine weit mehr als 300 Paar Schuhe zusammen. „Das waren ganze Berge damals, das war unglaublich“, erinnert sich Dallinger, der sich anschließend gemeinsam mit Hewakandamby darum kümmerte, dass die Schuhe in Sri Lanka ankamen.

AdUnit urban-intext2

Vereine helfen mit

2019 griff der Badische Fußballverband die Idee wieder auf und animierte seine Clubs erneut zur Spende, dieses Mal erweitert auf Trainingsbekleidung. Die Resonanz war auch dieses Mal enorm, der BFV legte seinerseits ausgediente Trikotsätze dazu. Am Ende kamen 3998 Teile zusammen, die sechs große Kisten auf Paletten füllten. „Um den Bogen zur ersten Aktion zu spannen: Eins der Pakete ist komplett voll mit Schuhen“, erklärte Thorsten Thomalla, der die Sammelaktion beim BFV koordinierte.

Auch die Proficlubs SV Sandhausen und TSG Hoffenheim beteiligten sich an der Spendenaktion. Ein älteres Kind in Sri Lanka hat somit demnächst die Möglichkeit, in Schuhen über den Platz zu jagen, die zuvor Champions-League-Sieger Diego Contento trug. Sportbekleidung hat ohnehin den Vorteil, Jungen und Mädchen zu passen, es befindet sich aber explizit auch Frauenkleidung unter den Sachen, die zur dortigen Förderung beitragen sollen.

AdUnit urban-intext3

Zwar funkte die Pandemie auch bei diesem Projekt dazwischen, seit über einem Jahr waren die sechs gepackten Paletten in der BFV-Geschäftsstelle zwischengelagert. Vor einigen Wochen flog Hewakandamby nach Sri Lanka, um alles für Transport und Übergabe zu regeln. Aktuell sitzt er dort im totalen Lockdown fest. Auch die bürokratischen Hürden waren nicht leicht zu überwinden. Für den Zoll mussten beim Verband alle 3998 Teile einzeln gezählt und katalogisiert werden, das Landratsamt kümmerte sich um die umfangreichen bürokratischen Formalitäten und finanziert auch die Verschiffung nach Sri Lanka, die nun in Kürze erfolgen kann.

AdUnit urban-intext4

„Es fühlt sich richtig gut an. Der schlaue Spruch „Fußball ist mehr als 1:0“, gilt heute mehr als jemals zuvor. Hier in Deutschland haben Sportsachen, vor allem Schuhe, so schnell ausgedient, in anderen Teilen der Welt werden sie mit Kusshand genommen“, betonte Ronny Zimmermann bei der Übergabe. „Super, wie unsere Vereine einmal mehr mitgemacht und dazu beigetragen haben, etwas Gutes zu tun.“

Projekte weiterführen

Der Landkreis Rhein-Neckar und der Badische Fußballverband wollen auch in Zukunft ähnliche Projekte weiterführen. „Das ist eine wichtige und gute Sache. Es ist unglaublich, wie man Kindern, die bisher barfuß und mit Badehose gekickt haben, nicht nur Freude, sondern auch Wertschätzung vermitteln kann“, freute sich Dallinger. zg/bfv/ali