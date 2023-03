Fast 6000 Euro für karitative Zwecke

Der Schwetzinger Hobbyfilmer Peter Grimm begeistert seit dem Jahr 2000 die interessierten Zuschauer im Palais Hirsch mit seinen filmischen Jahresrückblicken. Als Mitglied im Europäischen Autorenkreis für Film und Video hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Veranstaltungshöhepunkte und Veränderungen in Schwetzingen auf Video festzuhalten.

Im vergangenen November präsentierte Peter Grimm mit „Ein Blick zurück – Schwetzingen 2020/2021 in der Corona Pandemie“ nach 21 Jahren zum letzten Mal diesen traditionellen Jahresrückblick. In guter Gewohnheit überbrachte er jetzt den Erlös aus dem Verkauf der zugehörigen DVD in Höhe von 270 Euro für die Notgemeinschaft stellvertretend an Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. Mit im Gepäck hatte er außerdem umfangreiches Filmmaterial, welches er dem Stadtarchiv zur Aufbewahrung übergab.

Insgesamt kamen durch den DVD-Verkauf in den vergangenen 21 Jahren fast 6000 Euro an Spendensumme für karitative Zwecke zusammen. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl dankte dem Chronisten des Schwetzinger Stadtgeschehens Peter Grimm auch im Namen der Schwetzinger Bürger für seine großartige geleistete Arbeit. zg