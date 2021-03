Region. Dass das Infektionsgeschehen nicht nur bundesweit, sondern auch in der Region zugenommen hat, sieht man an den steigenden Fallzahlen. Für die Mitarbeitenden im Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, bedeutet das einen weiteren Anstieg der ohnehin schon seit Monaten hohen Arbeitsbelastung – ein Blick in die Statistik macht das deutlich:

AdUnit urban-intext1

Vor den ersten Lockerungsschritten Anfang März lag in diesem Jahr die niedrigste Zahl der Kontaktpersonen der Kategorie 1 am 22. Februar bei 490 – inzwischen sind es wieder über 2000 (Stand 26. März 2021: 2169). Auch die Zahl der „aktiven Fälle“, also Personen, die positiv getestet sind und sich deshalb in Quarantäne befinden, liegt wieder über 1000 (Stand 26. März 2021: 1046). Die niedrigste Zahl betrug 534 Fälle am 10. März 2021.

In 55 Prozent der Fälle, bei 474 der momentan 870 aktiven Fälle im Rhein-Neckar-Kreis, wurden Virus-Varianten detektiert. Rund 400 davon sind der Variante B.1.1.7 (sogenannte britische Variante) zuzuordnen. Andere Varianten ha-ben bei den Neuinfektionen nur einen geringen Anteil. In Heidelberg gehen ebenfalls mehr als die Hälfte, nämlich 100 der 176 aktiven Fälle, auf eine Infektion mit einer Virusvariante zurück. Hier macht die Variante B.1.1.7 sogar etwa 90 Prozent aller Neuinfektionen aus (Datenstand jeweils Freitag, 26. März).

Doch der Blick in eine andere Statistik macht Hoffnung: Die regionale Impfkampagne, an der der Rhein-Neckar-Kreis als Betreiber von drei Impfzentren entscheidend beteiligt ist, nimmt weiter Fahrt auf. Im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) in Heidelberg, in den beiden Kreisimpfzentren (KIZ) in Weinheim und Sinsheim sowie über die Mobilen Impfteams (MIT) haben mittlerweile 114.862 Impfungen stattgefunden (Stand: Donnerstagabend, 25. März). Erst am vergangenen Wo-chenende war die 100.000er Marke erreicht worden. Von den knapp 115.000 geimpften Personen haben rund 76.100 ihre Erstimpfung erhalten und etwa 38.800 Personen ihre Zweitimpfung.

Und auch der Blick auf die nächsten Wochen verspricht Positives: „Wir werden die aktuellen Kapazitäten in den Impfzentren so beibehalten und aller Voraussicht nach sogar noch weiter erhöhen können“, freut sich Doreen Kuss, Dezernentin für Ordnung und Gesundheit im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis.

Die knapp 115.000 Impfungen verteilen sich wie folgt:

ZIZ: 61.795

KIZ Weinheim: 19.283

KIZ Sinsheim: 11.228

MIT: 22.556

Weitere Informationen zu den Impfzentren gibt es unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfzentren.