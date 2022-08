Schwetzingen. In der Schwetzinger Hildaschule hat am Mittwochmittag ein Brandmeldealarm ausgelöst. Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen zum Ort des Geschehens gefahren. Nach Prüfung stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, der durch eine Anlage im Dachgeschoss der Schule ausgelöst wurde, so die Feuerwehr Schwetzingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1