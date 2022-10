Feier zur Reformation

Die evangelische Kirchengemeinde feiert einen Regionengottesdienst am Reformationstag, Montag, 31. Oktober, um 19 Uhr in der Stadtkirche in Schwetzingen. Eingeladen sind dabei auch die Gemeinden der Nachbarorte, in denen kein eigener Gottesdienst stattfindet.

Die Leitung liegt bei Prädikantin Dr. Adelheid von Hauff, die Musik bei Dorothee Strieker. Vertreter aus Plankstadt und Oftersheim wirken ebenfalls mit, teilt die Kirchengemeinde mit.

In ihrer Predigt nimmt Adelheid von Hauff ihre Hörer mit in die Zeit Josuas, der als Nachfolger Mose das Volk Israel über den Jordan ins gelobte Land führen sollte: eine Aufbruchsgeschichte, wie auch der Beginn der Reformation unter Martin Luther eine war. Natürlich wird mit den Gottesdienstbesuchern auch die Hymne der Reformation – „Ein feste Burg ist unser Gott“ – gesungen. zg