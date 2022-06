Feierliche Finissage

Stephanie Kolb stellt seit einiger Zeit ihre Kunstwerke bei der Firma Hermann Müller Sanitärhandel am Odenwaldring in Schwetzingen aus. Jetzt möchte sie eine öffentliche Finissage machen: am Mittwoch, 15. Juni, um 19 Uhr.

„Aufgrund von Corona konnte ich keine Vernissage veranstalten und daher freue ich mich nun nach eineinhalb Jahren erfolgreicher Ausstellung von den schönen Räumen der Badausstellung feierlich verabschieden zu können und dem nächsten Aussteller Platz zu machen“, so Kolb. Die Laudatio wird Manfred Kern halten. Kolbs Tochter Pia (10 Jahre) sorgt für einen kleinen musikalischen Rahmen und wird dabei von Manfred Kern begleitet. zg

