Feiern, bis der Spargel alle ist

Mitmachen, Ausprobieren, Anhören und Genießen – das heißt es am Samstag, 6. Mai, ab 10 Uhr in der Schwetzinger Innenstadt. Fußgängerzone, Schlossplatz und die Kleinen Planken pulsierend mit zahlreichen Informations- und Verkaufsständen sowie Aktionen draußen und in den Geschäften. Schlendert man durch die Einkaufsstraßen, lassen sich in den Läden und live bei den Modenschauen auf der Bräuninger-Bühne die neuesten Trends entdecken. Die Geschäftsinhaber heißen ihre Kunden bis 18 Uhr willkommen – auch das SZ-Kundenforum am Schlossplatz ist dabei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schwetzingen steht für den Spargel wie keine andere Stadt und so sind Gaumenfreuden rund um das königliche Gemüse an zahlreichen Ständen gesetzt. Von der klassischen Spargelsuppe, über die herzhafte Spargelbratwurst bis hin zum ausgefallenen Spargelburger – das Angebot ist in diesem Jahr größer als früher. Und wer den Spargel mit nach Hause nehmen möchte, der deckt sich an den Ständen ein.

Mit von der Partie sind traditionell die Partnerstädte Lunéville und Pápa, die mit ihren beliebten französischen und ungarischen Spezialitäten internationales Flair verbreiten. Dem schließen sich auch die bayerischen Partnerstädte Karlshuld und Schrobenhausen an. Sie kommen mit musikalischer Besetzung und einem original „bayerischen Döna“.

Mehr zum Thema Hommage an "weißes Gold" Spargelsamstag steht in Schwetzingen an: Bereit für die Sause des Jahres? Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Vereinsleben Squaredance bei den Spargel Spinners: Paare tanzen im Viereck Mehr erfahren

Dass Spargel und sportlicher Ehrgeiz sich nicht ausschließen, zeigen die humorvollen und spannenden Wettbewerbe im Spargelweitwurf (13 Uhr am Schlossplatz) und Spargelschälen (16 Uhr auf der Bräuninger-Bühne. Die lokale politische, gesellschaftliche und hoheitliche Prominenz gibt sich dabei die Ehre und auch Kurzentschlossene Festbesucher dürfen sich spontan melden!

Für alle Kids, Jugendlichen und Fitgebliebenen, die es sportlich mögen, ist auf dem Schlossplatz an den Mitmachstationen des DRK, des TV 1864, der Rhein-Neckar Löwen, des SV Sandhausen, des SV Waldhof und der MLP Academics Spaß programmiert. Von der Hüpfburg, über die Kinderolympiade bis hin zu verschiedenen Ballspielen ist alles möglich. Dazu gibt es am ADFC-Stand einen kostenlosen Rad-Check.

Bühne frei für bunte Rhythmen

Zuschauen und zuhören, Performances bestaunen und in ausgelassener Atmosphäre Livemusik genießen, das bieten die Bühnenacts auf dem Schlossplatz. Mit der lokalen Band der Brüder Alex und Chris Schartel startet das Programm um 11 Uhr. Ab 17 Uhr nimmt das Kultduo „Hawa Mupo“ von Hagen Grube und Walter Hinzberg ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise. Für beste Stimmung und Feierlaune sorgt das Programm der Bühne der Schwetzinger Zeitung auf den Kleinen Planken. Tagsüber mit Liveacts von Vereinen und Schulen, abends mit Profisound. Die Band „Neon-Kids of the 90s“ lassen ab 18.30 Uhr die Stimmung steigen. Top Act ist Athi Sananikone mit seiner Music Lounge, der ab 21 Uhr Schwetzingen zum Beben bringt.