Die katholische Kirche begeht den Tag der ewigen Anbetung in ihren hiesigen Pfarreien. An jedem Tag im Jahr sind mehrere Gemeinden im Bistum an der Reihe, um wie in einem nicht enden wollenden Gebet die Anliegen der Welt, der Menschen und der Kirche vor Gott zu tragen. In den Nächten wird dieses Gebet dann in den Orden und Klöstern weitergetragen. Diesmal findet die eucharistische Anbetung in den Kirchen an folgenden Tagen statt:

AdUnit urban-intext1

24. März: 17.30 bis 18.30 Uhr, St. Nikolaus, Plankstadt;

25. März: 17.30 bis 18.30 Uhr, St. Kilian, Oftersheim;

26. März: 17.30 bis 18.30 Uhr St. Pankratius, Schwetzingen. Es wird eine stille Anbetung gehalten, danach wird um 18.30 Uhr die Messe mit dem sakramentalen Segen gefeiert. zg