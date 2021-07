Feiernde Italien-Fans: Schwetzinger Schlossplatz zeitweise abgesperrt

Rhein-Neckar. In vielen Städten und Gemeinden der gesamten Region feierten tausende Fußball-Fans am dem späten Sonntagabend den EM-Sieg der italienischen Mannschaft. Entweder beteiligten sich die Fans bereits wenige Minuten nach Spielende an Autokorsos durch die Innenstädte oder sie trafen sich an prominenten Plätzen der jeweiligen Kommunen. Schwerpunkte in der Region waren laut Mitteilung der Polizei von Montag „mit Abstand“ Mannheim, gefolgt von Schwetzingen, Sandhausen, Sinsheim und Eberbach. In Heidelberg blieb es dagegen eher ruhig.

In Schwetzingen versammelten sich am Schlossplatz in der Spitze rund 500 feiernde Fans. Laut Angaben der Polizei nahmen rund 150 Fahrzeuge an einem Autokorso durch die Innenstadt teil. Vereinzelt wurden Pyrotechnik und Böller gezündet. Besondere Vorkommnisse sind der Polizei nicht bekannt. Während der „Hochphase“ wurde der Schlossplatz abgesperrt und der Verkehr umgeleitet. Gegen 1.30 Uhr hatte sich die Lage wieder normalisiert.