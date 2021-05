Fensterscheiben an Polizeigebäude beschädigt - Staatsschutz ermittelt

Heidelberg. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben vermutlich durch Steinwurf zwei Fenster am Dienstgebäude der Kriminalpolizeidirektion und des Polizeireviers Heidelberg Mitte in der Römerstraße sowie ein Fenster am Dienstgebäude der Verkehrsdienstes Heidelberg in der Rohrbacher Straße beschädigt. Am Dienstgebäude des Verkehrsdienstes Heidelberg wurde zusätzlich ein polizeikritischer Schriftzug angebracht.

Die Taten ereigneten sich zwischen dem späten Dienstagabend und dem frühen Mittwochmorgen und wurden am Mittwochmorgen gegen 1.15 Uhr bemerkt. Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heidelberg, Telefon 0621/174-4444, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.