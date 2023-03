Ferien mitgestalten

Die Stadt Schwetzingen kann dank des großen Engagements der hiesigen Vereine und Unternehmen sowie Organisationen seit vielen Jahren ein attraktives Ferienprogramm für Kinder anbieten.

An der Programmgestaltung kann sich jedes Unternehmen mit Sitz in Schwetzingen beteiligen. Wer Kindern einen interessanten Einblick in sein Unternehmen gewähren möchte, egal, ob in Handel, Produktion, Kunst oder Bildung, der kann sich beteiligen. Materialkosten und Verpflegung für die Kinder werden in angemessenem Rahmen von der Stadt übernommen.

Bei Interesse erteilt Manfred Dams vom Amt für Familien, Senioren und Kultur, Sport unter der Telefonnummer 06202/8 71 34 oder unter der E-Mail-Adresse manfred.dams@schwetzingen.de weitere Informationen. zg