Ferienspaß am Waldrand

Schwetzingen. Für etwa 20 Kinder von neun bis 13 Jahren veranstaltet die evangelische. Kirchengemeinde in den Sommerferien eine einwöchige Freizeit oberhalb von Heidelberg. Das CVJM-Heim liegt direkt am Waldrand.

Zusammen mit dem „Grünen Küken“ (wer das ist, bleibt noch ein Geheimnis) stehen Geländespiele, Lagerfeuer und vieles mehr auf dem Programm, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Corona-Schutzkonzept wird entsprechend der Pandemie-lage ausgearbeitet. Die Plätze werden nach Eingang der Überweisung vergeben. Weitere Infos finden sich auf www.ekischwetzingen.de. Telefonische Auskunft gibt Diakonin Margit Rothe (06202/9 26 31 96).

Nach Dänemark fahren

Wer zu einem anderen Zeitpunkt eine Kinder- oder Jugendfreizeit besuchen möchte, wird vielleicht bei der evangelischen Bezirksjugend fündig. Deren Kinderfreizeit für Acht- bis Zwölfjährige geht vom 30. August bis 8. September. Sie findet in einem Freizeithaus in Grasellenbach-Scharbach statt. Die Kosten belaufen sich auf 266 Euro. Die Jugendfreizeit für 13- bis 16-Jährige führt auf die Insel Fanoe in Dänemark. Sie beginnt am 14. August und endet am 28. August (599 Euro).

Finanzielle Unterstützung ist bei allen Freizeiten möglich. Auskünfte darüber und weitere Infos gibt es telefonisch (06224/9 25 70 01) oder unter www.ebjsk.de/anmeldung. zg

