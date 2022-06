Fernwärme in Oftersheim und Schwetzingen beeinträchtigt

Oftersheim / Schwetzingen. In einer Pressemitteilung informieren die Stadtwerke Schwetzingen, dass am heutigen Mittwoch, 29. Juni, die Fernwärmeversorgung in großen Teilen des Versorgungsgebietes Schwetzingen und Oftersheim in der Zeit von 8 bis zirka 16 Uhr vorüber- gehend abgestellt werden muss. Betroffen sind die kompletten Wohngebiete Schälzig in Schwetzingen sowie Oftersheim Nord-West, die Carl-Theodor-Straße über den Schlossplatz bis zum Johann-Peter-Hebel-Haus in der Hildastraße, die Marstall- und die Bismarckstraße, die Bahnhofsanlage sowie die Markgrafenstraße bis zur Hans-Kahrmann-Straße.

„Grund für die vorübergehende Unterbrechung der Fernwärmeversorgung sind verschiedene Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten am Leitungsnetz. Die beauftragten Baufirmen sind selbstverständlich um eine zügige Abwicklung bemüht, um die Versorgung schnellst möglich wieder zu gewährleisten“, informiert der Leiter des technischen Stadtwerke-Teams Olaf Türke. Er hofft auf das Verständnis der betroffenen Haushalte.

Für weitergehende Fragen ode IInformationen steht das technische Büro der Stadtwerke Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/6050720 den Bürgern von Oftersheim und Schwetzingen zur Verfügung.