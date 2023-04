Fernwärme in Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt vorübergehend unterbrochen

Region. Die Fernwärmeversorgung im Versorgungsgebiet Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt ist am Sonntag, 30. April, von 20.30 bis maximal 23 Uhr vorübergehend unterbrochen. Grund dafür ist die Einbindung der Fernwärmebesicherungsanlage am Rheinufer Neckarau in das Netz. In einer entsprechenden Pressemitteilung nimmt die für die Fernwärmeversorgung zuständige MVV Energie AG dazu wie folgt Stellung: „Damit beim Umbau des Wärmesystems in der Metropolregion Rhein-Neckar die Versorgungssicherheit jederzeit gewährleistet ist, baut das Mannheimer

Energieunternehmen MVV aktuell zwei Fernwärmebesicherungsanlagen auf der Friesenheimer Insel und am Rheinufer Neckar-au. Der Bau der Anlage am Rheinufer ist so weit fertiggestellt, dass sie an das MVV-Fernwärmenetz angeschlossen werden kann.“

Die von der MVV beauftragten Baufirmen sind um eine zügige Abwicklung bemüht, sodass sich die kurzfristige Unterbrechung für die Fernwärmekunden im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Schwetzingen kaum bemerkbar machen dürfte, heißt es in einer Pressemitteilung. Sollte es dennoch zu außerplanmäßigen Einschränkungen und Unannehmlichkeiten kommen, bitten die Stadtwerke Schwetzingen vorsorglich um Verständnis und Entschuldigung. Für weitergehende Fragen oder Informationen steht das Technische Büro der Stadtwerke Schwetzingen unter der Nummer 06202/60 50 720 gerne zur Verfügung.