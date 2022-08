Fernwärme macht Umleitung nötig: Busse fahren in Schwetzingen anders

Für die Neuverlegung einer Fernwärme-Versorgungsleitung durch die Stadtwerke finden ab Montag, 22. August, umfangreiche Bauarbeiten in der viel befahrenen Wildemannstraße und in der kleinen Invalidengasse statt. Dazu werden die Wildemannstraße ab Nummer 1 und die Invalidengasse bis zur Höhe der Spargelgenossenschaft bis voraussichtlich 18. November teilweise gesperrt. Das teilt die Stadt in einer Presseerklärung mit.

Die Arbeiten erfolgen in drei Bauabschnitten: In den beiden ersten Bauabschnitten in der Wildemannstraße wird die Straße entlang der Seite der Parkplätze des Alten Messplatzes für die Bauarbeiten gesperrt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite (entlang der Häuser) entfallen in dieser Zeit die Parkplätze. Dadurch kann die Wildemannstraße während der Dauer dieser Bauarbeiten in Richtung Hebel- und Kronenstraße als Einbahnstraße geführt werden. Die Zufahrt zum Parkplatz Alter Messplatz und zum Parkhaus Wildemannstraße bleibt während der Bauarbeiten gewährleistet.

ÖPNV fährt durch Lindenstraße

Da die Wildemannstraße (schwraze Kreuze) gesperrt ist, können die Haltestellen (blaue Vierecke) an der Sparkasse und in der Mannheimer Straße nicht bediient werden. Die Busse fahren über die Lindenstraße zum Rondell Auf Höhe des Alten Messplatzes und der Einmündung Augustastraße gibt’s Ersatzhaltestellen. © Stadt

Die Busse 711 und 710 fahren in dieser Zeit nicht durch die Wildemannstraße und weiter durch die Mannheimer Straße, sondern müssen notgedrungen eine Umleitung über die Lindenstraße zum Rondell nehmen. Somit fallen die Haltestellen in der Mannheimer Straße und an der Sparkasse für diese Zeit weg: Die Ersatzhaltestelle für die Evangelische Kirche wird in der Hebelstraße Höhe Alter Messplatz eingerichtet, die am früheren Gasthaus „Zum Storchen“ ist für die Umleitungszeit in der Lindenstraße an der Kreuzung zur Augustastraße zu finden.

Die Stadt Schwetzingen bittet die Verkehrsteilnehmer um Beachtung und Verständnis für die Baumaßnahme, heißt es in der Mitteilung. zg