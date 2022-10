Fest rund um die Stadtkirche

Drei Jahren nach der bisher letzten Ausgabe findet er endlich wieder statt – der Basar der evangelischen Kirchengemeinde. Am Wochenende Samstag, 15., und Sonntag, 16. Oktober, wird gefeiert: Nicht mehr ausschließlich im Lutherhaus, sondern auch in der Stadtkirche und im Außenbereich. Los geht es mit dem Tanzfest „Herbstlicht“ am Samstagabend um 19 Uhr in Kooperation mit der Tanzschule Kiefer. Es sind noch einige wenige Plätze frei, die über die Homepage www.ekischwetzingen.de gebucht werden können.

Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst um 11 Uhr in der Stadtkirche, bei dem sich die neuen Konfirmanden vorstellen. Die Leitung liegt bei den Pfarrern Franziska Beetschen und Steffen Groß, Diakonin Margit Rothe und Kantor Detlev Helmer. Danach verwöhnt das Küchenteam die Gäste mit einer reichen Auswahl an Speisen und Getränken. Das Mittagessen gibt es auch „to go“. Bestellungen sind ab sofort und bis zum 13. Oktober möglich, ebenfalls unter www.ekischwetzingen.de.

Und ab 13.15 Uhr startet das Programm: Den Auftakt im Luthersaal macht dabei die neue Jugendtheatergruppe „Bühne.Licht“ der Kirchengemeinde. Danach zeigen die vier Kindergärten ihre Beiträge. Ab 15.45 Uhr tanzen die Gardegruppen der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft und um 16.30 Uhr präsentiert Rosi Goos Chansons der goldenen 1920er Jahre. In der Kirche gibt es abwechslungsreiche Musik zum Zuhören und Genießen. Den Anfang macht um 14 Uhr die Stadtkapelle, gefolgt vom Chor „d´Accord“ des Sängerbundes (ab 15 Uhr). Ab 15.30 Uhr musizieren der Posaunenchor Oftersheim-Schwetzingen und das Schwetzinger Blechbläserensemble. Außerdem stelltdie Gemeinde gegen 16 Uhr ihr Fundraising-Projekt „Stadtkirche – Zentrum 32“ vor. Dahinter verbirgt sich die Vision, den Innenraum der Stadtkirche vollkommen neu zu gestalten – etwa durch ein modernes Licht- und Tonkonzept.

Im Pavillon neben der Kirche mixt Pfarrerin Franziska Beetschen Cocktails mit und ohne Alkohol. Wer lieber einen hochwertigen Kaffee trinken möchte, ist auch bei ihr an der richtigen Stelle. Vor dem Lutherhaus gibt es ein Spielezelt für Kinder, das von der evangelischen Jugendund dem Team der Kinderkirche betreut wird. Daneben findet sich der Waffelstand – und zum ersten Mal ein Rennen mit Gummi-Enten auf dem Brunnen vor dem Haus. Der Wettstreit der Wasservögel ersetzt die traditionelle Tombola und lockt mit attraktiven und originellen Preisen. Der Basar endet mit dem Schlusssegen gegen 17 Uhr.

Kuchenspenden werden noch angenommen und können samstags und sonntags im Lutherhaus abgegeben werden. Zur Planung bitten die Organisatoren um Anmeldung unter www.ekischwetzingen.de. zg