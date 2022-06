Fest um St. Pankratius

Die katholische Kirchengemeinde St. Pankratius in Schwetzingen lädt zum Basar ein. Anders als in den vergangenen Jahren findet dieser jedoch nur als eintägige Veranstaltung an diesem Sonntag, 3. Juli, statt.

Eröffnet wird das Fest mit einem Open-Air-Gottesdienst um 10.30 Uhr im Pfarrhof hinter der St.-Pankratius-Kirche. Beim Gottesdienst und zum Basar geht es um Gemeinschaft – Gemeinschaft im Glauben und in der Gemeinde. Die Gruppierungen der Gemeinde bieten ein großes Angebot an Speisen und Getränken, dazu auch Kuchen und Crêpes an. Nach einem Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein endet das Fest gegen 18 Uhr. zg