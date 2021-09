Festgottesdienste sind in Planung

Dieses Jahr möchte die evangelische Kirchengemeinde im Herbst Konfirmationsjubiläum feiern mit allen, die in 2020 oder 2021 Jubilare sind, also vor 50, 60, 65, 70, 75 oder gar 80 Jahren konfirmiert wurden. Das Konfirmationsjubiläum wird mit mehreren kleinen Festgottesdiensten in der Stadtkirche gefeiert, entweder am Sonntag, 31. Oktober, (Reformationstag, nachmittags) oder am Montag, 1. November, (Allerheiligen; vor- und/oder nachmittags).

Die Uhrzeiten werden sich – je nach Anmeldungen und Gruppengrößen der Jahrgänge – erst nach der Anmeldefrist klären lassen. Auch weitere Details finden sich erst nach der Anmeldefrist, ob Abendmahl im Gottesdienst gefeiert werden kann oder ob ein Empfang nach dem Gottesdienst möglich ist.

Wer zu diesen Jahrgängen gehört und keine Einladung erhalten hat, wird gebeten, sich bis zum 1. Oktober im Pfarramt. Telefon 06202/12 72 40, zu melden. zg