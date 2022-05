Festival des Weingenusses auf Schwetzinger Schlossplatz

Wer bei Festspielen nur an Bühnenkultur denkt, wird in Schwetzingen überrascht: Denn dort gibt es seit Freitagabend die Weinfestspiele! Die Initiatoren von „Tischmacher Weine“ haben die Zelte für diese beliebte Genussveranstaltung dabei zum ersten Mal auf dem Schlossplatz vor dem Palais Hirsch aufgeschlagen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fast 30 Aussteller bieten hier noch an diesem Samstag um die 150 Topweine zur Verkostung an, dazu gibt’s hausgemachtes Brot („Le Pain Mantei“) mit leckerem Käse („Allgäuer Käsehexe“), Nudelhäppchen („Ludwigs Nudeln“) und feines Olivenöl („Olieres“). Beide Tage sind mit 350 Besuchern an sich ausverkauft, es gäbe nur noch ein paar wenige Tickets, so Weinfestspiel-Macher Ole Tischmacher, der wieder einmal für erlesenen Topgenuss in Schwetzingen sorgt.

Übrigens: Mit Coffeologe Stefan Kern hat der Weinexperte auch ein Kaffeeprojekt ins Rollen gebracht. Espresso aus Bohnen von indischen Plantagen gibt es für die Weinfestspiel-Gäste ebenfalls zum Probieren.



AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Palais Hirsch Er vereint heimische und japanische Küche Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Saisonauftakt mit kleinem Fest Es ist so weit: Offizieller Spargelanstich in Schwetzingen! Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Digitales Fest Schwetzinger Spargelsamstag online gefeiert Mehr erfahren