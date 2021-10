Festival im Schwetzinger Schloss beginnt mit Musiktheater

„Was frag ich nach der Welt!“ So lautet der Titel eines barocken Musiktheaters mit Werken von Johann Christoph Bach, Johann Michael Bach, Johann Philipp Krieger, Adam Krieger, Philipp Heinrich Erlebach, Johann Hermann Schein, Samuel Scheidt, Wolfgang Carl Briegel und Andreas Hammerschmidt, dessen Premiere am Samstag, 6. November, um 19.30 Uhr im Schwetzinger Rokokotheater gefeiert wird. Es ist gleichzeitig der Startschuss für das Festival Winter in Schwetzingen des Heidelberger Theaters.

„Was frag ich nach der Welt! Sie wird in Flammen steh’n“, diese Zeilen des Dichters Andreas Gryphius (1616-1664) standen Pate für ein eigens für das diesjährige Festival kreiertes Musiktheater, basierend auf Werken von Bach, Schein, Scheidt, Hammerschmidt und anderen Komponisten des 17. Jahrhunderts. Der auf barocke Aufführungspraxis spezialisierte Dirigent Clemens Flick und die Regisseurin Claudia Isabel Martin entwickelten darauf gemeinsam mit vier Sängern sowie Musikern des Philharmonischen Orchesters Heidelberg ein neues geschlossenes Werk in bewegten Bildern und Raumklängen.

Wie ein Blick ins Kaleidoskop

Man wird als Zuschauer möglicherweise an den Blick durch ein Kaleidoskop erinnert. Das anvisierte Objekt erscheint fragmentiert und setzt sich gleichzeitig zu etwas völlig Neuem zusammen. So werden eben auch in diesem Barock-Musiktheater musikalische Teilstücke verschiedener Werke in Verbindung mit der Szene ein neues Ganzes ergeben.

Das musikalische Herzstück dieses Abends ist die Hochzeitskantate „Meine Freundin, du bist schön“ von Johann Christoph Bach (1645-1693) auf Versen aus dem Hohelied Salomos. Ihre Kenntnis verdanken wir Johann Sebastian Bach, der den musikalischen Nachlass seiner Vorväter lebendig hielt, verwahrte und an seine Söhne weitergab. So erhielt sich das „Altbachische Archiv“ über die Jahrhunderte zunächst im Familienkreis, ging dann in den Besitz der Berliner Singakademie über, bis es in den Wirren des Zweiten Weltkrieges verschwand. Erst zur letzten Jahrtausendwende konnte die Bachforschung die Notensammlung im ukrainischen Staatsarchiv Kiew ausfindig machen und ihre Rückführung nach Berlin veranlassen.

Nach „Die getreue Alceste“, eine Oper des Sängers und Komponisten Georg Caspar Schürmann, die 2019 den Winter eröffnete, soll nun diese musikalische Neuentdeckung einer breiteren Öffentlichkeit wieder bekannt gemacht werden. zg