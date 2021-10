Festvortrag zur Schöpfung

40 Jahre Evangelische Erwachsenenbildung Rhein-Neckar-Süd – das ist ein Grund zum Feiern! Das geschieht mit einem Festvortrag am Montag, 4. Oktober, von 19 bis 21 Uhr im Lutherhaus in Schwetzingen.

„Die Schöpfung achten und bewahren“ lautet der Titel des Referats von Professor Dr. Jürgen Kegler. Er wird in die biblischen Schöpfungserzählungen einführen und eine Brücke bauen zu der Welt, in der wir leben. Die Frage, welche Welt wir künftigen Generationen hinterlassen wollen, ist aktueller denn je. Dem schließt sich ein Podiumsgespräch an, an dem der evangelische Pfarrer Steffen Groß sowie Vertreter der Bewegung „Fridays for Future“ teilnehmen. Samuel Cho, der Bezirkskantor aus Hockenheim, sorgt für Musik an dem Abend. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 06222/5 47 50 oder E-Mail eeb.rns@kbz.ekiba.de.