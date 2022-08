Mannheim-Rheinau. Die Rauchentwicklung war schon von weitem zu sehen: In einem Industriegebiet in der Holländerstraße in Mannheim-Rheinau ist am Dienstagnachmittag gegen 15:43 Uhr ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilt. Ein Mitarbeiter vor Ort berichtet außerdem, es habe Elektroschrott gebrannt. Nach Angaben der Polizei brannte es auf einer etwa 10 qm großen Fläche. Das Feuer sei mittlerweile gelöscht. Drei Personen mussten vom Rettungsdienst untersucht werden.

