Feuer in Tiefgarage der Mannheimer Uni-Mensa - Zeugen gesucht

Mannheim. In der Parkgarage der Uni-Mensa in Mannheim hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein dort gelagertes Sofa gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, setzte ein 54-jähriger Passant gegen 00.40 Uhr den Notruf ab und meldete eine starke Rauchentwicklung, ausgehend von einer Tiefgarage in der Bismarckstraße. Die Hauptfeuerwache Mannheim

war mit einem Löschfahrzeug vor Ort und konnte das Feuer zügig löschen. Durch die Rauchentwicklung wurden die umliegenden Wände sowie die Decke der Tiefgarage beschädigt.. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Wie es zu dem Brand kommen konnte und ob das Feuer möglicherweise vorsätzlich gelegt wurde, ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0621/12580 zu melden.